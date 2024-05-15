Причины, по которым мы часто просыпаемся посреди ночи: что мешает нам хорошо выспаться

Что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночные пробуждения встречаются довольно часто. В этой статье мы расскажем, почему так происходит.

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Что может быть причиной пробуждения ночью

Согласно исследованиям, в три часа ночи температура тела человека находится на максимуме за весь период сна и это приводит к пробуждению. Дело в том, что именно с 3 до 4 часов утра наш организм активно вырабатывает кортизол, мелатонин и другие важные гормоны.

Поэтому для тревожных людей вполне естественно просыпаться с 3 до 4 часов утра, потому что они получают дополнительный выброс этих веществ.

Если человек обычно просыпается в ранние утренние часы, примерно с 3 до 5 утра, чувствует беспричинное беспокойство и не может уснуть, это состояние может сопровождать начинающуюся депрессию или невроз. Поэтому обязательно нужно обратиться за консультацией к неврологу.

Вредно ли просыпаться ночью

Если вы просыпаетесь от внешнего шума, это нормально. Важно следить за тем, чтобы обстановка для сна была спокойной и безопасной.

Однако, если вы заметили некоторые изменения в качестве своего сна, это повод обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту и проверить свое физическое здоровье.