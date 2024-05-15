Как отмыть окна без разводов: лучшие домашние средства и профессиональные советы

Чтобы эффективно очистить окна без разводов, можно использовать домашнее чистящее средство на основе соды.
Эксперты из "БелНовости" поделились рецептом такого средства. Для его приготовления необходимо растворить четверть стакана соды в двух литрах воды, убедившись, что все кристаллы полностью растворились, после чего добавить полстакана уксуса.
Ещё один способ избежать разводов — использование обычного жидкого мыла. Оно эффективно удаляет загрязнения и не оставляет следов на стекле. Для этого достаточно добавить одну или две ложки мыла в воду, предназначенную для мытья окон.
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