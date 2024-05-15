Как отмыть окна без разводов: лучшие домашние средства и профессиональные советы

Эксперты посоветовали соду для мытья окон без разводов

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы эффективно очистить окна без разводов, можно использовать домашнее чистящее средство на основе соды.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Эксперты из "БелНовости" поделились рецептом такого средства. Для его приготовления необходимо растворить четверть стакана соды в двух литрах воды, убедившись, что все кристаллы полностью растворились, после чего добавить полстакана уксуса.

Ещё один способ избежать разводов — использование обычного жидкого мыла. Оно эффективно удаляет загрязнения и не оставляет следов на стекле. Для этого достаточно добавить одну или две ложки мыла в воду, предназначенную для мытья окон.