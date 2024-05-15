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С чем есть творог, чтобы он усвоился на 100%: добавляем один продукт

Названы продукты, с которыми сочетается творог

1:36
Здоровье

Усвоение кальция требует особых условий. В этой статье мы расскажем, как добиться того, чтобы творог хорошо усвоился.

Названы продукты, с которыми сочетается творог
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что нужно для переваривания творога

Для усвоения полезных веществ творог необходимо сочетать с продуктами, которые содержат витамин D. Также можно кушать творог с овощами и хлебом. Наиболее подходящими и наиболее сбалансированными в этом плане являются красная рыба, тунец и куриный желток.

Кроме того, пищеварительная система лучше работает утром, поэтому творог легче усваивается. Творог на завтрак дарит организму длительное чувство сытости благодаря тому, что в нем содержится много казеинового белка, который переваривается 3-4 часа.

Творог также богат полезными микроэлементами и витаминами. Соедините творог с нарезанными помидорами, болгарским перцем, огурцами или морковью. Посыпьте творог фруктами, ягодами. Подавайте творог на цельнозерновых тостах или крекерах.

Смешайте миндаль, грецкие орехи или семена чиа с творогом. Добавьте в творог травы, такие как укроп, зеленый лук или петрушка, и специи, такие как черный перец или паприка. Они могут улучшить вкус и помочь в усвоении питательных веществ.

Помните, что, хотя эти сочетания могут помочь с усвоением питательных веществ, концепция 100% усвоения непрактична из-за сложностей пищеварения человека.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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