С чем есть творог, чтобы он усвоился на 100%: добавляем один продукт

Названы продукты, с которыми сочетается творог

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Усвоение кальция требует особых условий. В этой статье мы расскажем, как добиться того, чтобы творог хорошо усвоился.

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Что нужно для переваривания творога

Для усвоения полезных веществ творог необходимо сочетать с продуктами, которые содержат витамин D. Также можно кушать творог с овощами и хлебом. Наиболее подходящими и наиболее сбалансированными в этом плане являются красная рыба, тунец и куриный желток.

Кроме того, пищеварительная система лучше работает утром, поэтому творог легче усваивается. Творог на завтрак дарит организму длительное чувство сытости благодаря тому, что в нем содержится много казеинового белка, который переваривается 3-4 часа.

Творог также богат полезными микроэлементами и витаминами. Соедините творог с нарезанными помидорами, болгарским перцем, огурцами или морковью. Посыпьте творог фруктами, ягодами. Подавайте творог на цельнозерновых тостах или крекерах.

Смешайте миндаль, грецкие орехи или семена чиа с творогом. Добавьте в творог травы, такие как укроп, зеленый лук или петрушка, и специи, такие как черный перец или паприка. Они могут улучшить вкус и помочь в усвоении питательных веществ.

Помните, что, хотя эти сочетания могут помочь с усвоением питательных веществ, концепция 100% усвоения непрактична из-за сложностей пищеварения человека.