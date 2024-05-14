Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.
В интервью Лауре Джугелии ЮрКисс рассказал, что Дронов одобрил предложение Владимира Киселева приехать с выступлением в Донбасс, но позже уклонился от приглашения.
ЮрКисс рассказал, что руководителя музыкального коллектива "Земляне" глубоко оскорбило поведение певца Шамана. Артист объяснил, что Владимир Киселёв желал помочь Шаману в развитии музыкальной карьеры.
Ранее певец Шаман объяснил отсутствие обручального кольца на концерте в Самаре.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя