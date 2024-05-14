Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища

Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: мнение экспертов

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При подборе домашнего животного следует учитывать не только личные вкусы и визуальные предпочтения, но и характеристики самого животного.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, некоторые породы кошек лучше адаптированы к жизни в просторном доме, а не в маленькой квартире. Эксперты отмечают, что другие породы идеально подходят для содержания в ограниченном пространстве.

Вот три породы кошек, на которые стоит обратить внимание:

Британская кошка — эту породу многие полюбили за их спокойствие и сдержанность. Британские кошки ведут себя благородно и не создают беспорядка, что делает их отличным выбором для любого дома.

— эту породу многие полюбили за их спокойствие и сдержанность. Британские кошки ведут себя благородно и не создают беспорядка, что делает их отличным выбором для любого дома. Сфинкс — основное преимущество этой породы в том, что они не имеют шерсти, что упрощает уборку. Кроме того, сфинксы известны своим интеллектом и спокойным характером.

— основное преимущество этой породы в том, что они не имеют шерсти, что упрощает уборку. Кроме того, сфинксы известны своим интеллектом и спокойным характером. Сибирская кошка — обладает внешней привлекательностью и густым шерстяным покровом. Хотя в период линьки уход за ней может быть сложным, сибирская кошка способна наладить крепкие связи со всеми членами семьи, становясь настоящим другом.