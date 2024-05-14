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Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели

Из-за чего желтеют листья огурцов?

1:58
Садоводство » Овощи

Огурцы — это одна из самых популярных овощных культур в нашей стране. Они богаты витаминами и минералами, а также являются незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Но иногда при выращивании огурцов возникают проблемы, например, желтеют листья. В этой статье мы расскажем о причинах и дадим несколько советов, как справиться.

Из-за чего желтеют листья огурцов?
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Причины желтизны листьев огурцов могут быть разнообразными. Одной из самых распространенных является недостаток питательных веществ в почве. Огурцы очень любят плодородную почву, богатую органическими веществами. Если почва истощена или не содержит необходимых элементов, то листья начинают желтеть. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо вносить удобрения в почву, особенно перед посадкой огурцов.

Ещё одной причиной желтизны листьев может быть недостаток влаги. Огурцы очень любят влажность, поэтому при недостатке воды они начинают испытывать стресс и листья становятся желтыми. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо регулярно поливать огурцы, особенно в период цветения и плодоношения.

Также желтение листьев может быть вызвано заболеванием растения. Например, огурцы могут заразиться вирусом мозаики огурцов, который приводит к желтению и деформации листьев. Чтобы предотвратить это, необходимо следить за чистотой и гигиеной в теплице или на грядке, а также выбирать здоровые семена для посадки.

Если желтизна листьев огурцов вызвано недостатком питательных веществ или влаги, то проблему можно решить с помощью удобрений и полива. Но если причина заболевания, то необходимо принять меры по борьбе с вредителями и заболеваниями. Для этого можно использовать специальные препараты или обратиться к специалистам.

Срочно принимайте меры, чтобы не лишиться урожая!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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