Чай со смородиной и шиповником — это не только вкусный напиток, но и очень полезный для организма. Он помогает укрепить иммунную систему и оказывает общеукрепляющий эффект.
Вот что вам понадобится для приготовления чая:
— 4 ломтика сушёного яблока,
— 2 столовые ложки сушёных листьев смородины,
— 1 чайная ложка сиропа шиповника,
— щепотка молотой корицы.
Приготовление
Основу этого напитка составляет шиповник, который помогает организму избавиться от лишней жидкости, а также восстановить водно-солевой баланс.
Смородина и яблоко обладают полезными свойствами и могут улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также оказать помощь в борьбе с целлюлитом.
Попробуйте этот чай со смородиной и шиповником — он не только приятен на вкус, но и полезен для вашего организма. Наслаждайтесь этим напитком и заботьтесь о своем здоровье!
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.