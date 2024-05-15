Чай со смородиной и шиповником: простой горячий напиток для иммунитета и красоты

Чай со смородиной и шиповником: улучшает обмен веществ и уменьшает целлюлит

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай со смородиной и шиповником — это не только вкусный напиток, но и очень полезный для организма. Он помогает укрепить иммунную систему и оказывает общеукрепляющий эффект.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот что вам понадобится для приготовления чая:

— 4 ломтика сушёного яблока,

— 2 столовые ложки сушёных листьев смородины,

— 1 чайная ложка сиропа шиповника,

— щепотка молотой корицы.

Приготовление

Сложите все ингредиенты в ёмкость и залейте кипятком. Прикройте ёмкость крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Затем остудите чай до комнатной температуры. По желанию можно добавить немного мёда для сладости.

Основу этого напитка составляет шиповник, который помогает организму избавиться от лишней жидкости, а также восстановить водно-солевой баланс.

Смородина и яблоко обладают полезными свойствами и могут улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также оказать помощь в борьбе с целлюлитом.

Попробуйте этот чай со смородиной и шиповником — он не только приятен на вкус, но и полезен для вашего организма. Наслаждайтесь этим напитком и заботьтесь о своем здоровье!