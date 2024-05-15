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Чай со смородиной и шиповником: простой горячий напиток для иммунитета и красоты

Чай со смородиной и шиповником: улучшает обмен веществ и уменьшает целлюлит

1:14
Еда

Чай со смородиной и шиповником — это не только вкусный напиток, но и очень полезный для организма. Он помогает укрепить иммунную систему и оказывает общеукрепляющий эффект.

Чай со смородиной и шиповником: улучшает обмен веществ и уменьшает целлюлит
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот что вам понадобится для приготовления чая:

— 4 ломтика сушёного яблока,

— 2 столовые ложки сушёных листьев смородины,

— 1 чайная ложка сиропа шиповника,

— щепотка молотой корицы.

Приготовление

  1. Сложите все ингредиенты в ёмкость и залейте кипятком. Прикройте ёмкость крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
  2. Затем остудите чай до комнатной температуры.
  3. По желанию можно добавить немного мёда для сладости.

Основу этого напитка составляет шиповник, который помогает организму избавиться от лишней жидкости, а также восстановить водно-солевой баланс.

Смородина и яблоко обладают полезными свойствами и могут улучшить работу желудочно-кишечного тракта, а также оказать помощь в борьбе с целлюлитом.

Попробуйте этот чай со смородиной и шиповником — он не только приятен на вкус, но и полезен для вашего организма. Наслаждайтесь этим напитком и заботьтесь о своем здоровье!

Чай из шиповника и листьев лесной смородины.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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