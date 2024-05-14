Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать

Как прищипывать петунию, чтобы она шикарно цвела?

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Петуния — это одно из самых популярных и любимых цветов среди садоводов и цветоводов. Её нежные и яркие цветы, разнообразие оттенков и прекрасный аромат делают ее незаменимой в украшении садов и балконов. Но чтобы петуния радовала нас своими красками и запахом, необходимо правильно ухаживать за ней. Одним из важных приёмов в уходе за петунией является прищипывание.

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Прищипывание — это процесс удаления верхушек побегов у растения. Оно необходимо для того, чтобы петуния образовала больше бутонов и цвела более обильно. Кроме того, прищипывание способствует формированию красивой и пышной кроны растения.

Первое прищипывание петунии следует проводить, когда она достигнет высоты около 10-15 см. Для этого необходимо с помощью острых садовых ножниц отрезать верхушку побега на расстоянии около 1-2 см от верхушки. Таким образом, вы удаляете апикальный почечный меристем, который отвечает за рост растения в высоту. В результате петуния начинает активно разветвляться и формировать новые побеги.

Второе прищипывание проводится, когда петуния достигнет высоты около 20-25 см. В этот раз необходимо отрезать верхушку побега на расстоянии около 3-4 см от верхушки. Таким образом, вы стимулируете рост боковых побегов и формирование более пышной кроны.

Также важно прищипывать петунию после цветения. После того, как цветок отцветет, необходимо отрезать его вместе с частью стебля. Это позволит растению не тратить энергию на образование семян и продолжить цветение.

Важно помнить, что прищипывать петунию следует только в том случае, если вы хотите получить более обильное и длительное цветение. Если же вы хотите, чтобы растение выросло в высоту, то прищипывание не требуется.

Также стоит отметить, что прищипывание необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить растение. Используйте острые и чистые инструменты, чтобы избежать заражения растения болезнями.