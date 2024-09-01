Новое сокровище Севера: Энергоэффективный культурный центр в Норвегии

Компания Snøhetta, известный архитектор из Норвегии, создала уникальный культурно-образовательный комплекс Čoarvemátta, который удовлетворяет 90% своих энергетических нужд благодаря передовым технологиям энергосбережения.
Расположенный за полярным кругом, где температуры могут опускаться до -45 градусов, этот центр стал примером эффективного использования ресурсов в суровых условиях. Здание почти полностью построено из древесины, сочетая в себе естественную красоту с традиционными саамскими элементами.
Внутри комплекса расположились образовательное учреждение, саамский национальный театр Беивваш и школа по обучению оленеводству. Общая площадь составляет 7200 квадратных метров, а наклонная крыша, спускающаяся до земли, использует шифер, переработанный со старой школы. Дизайн здания не только подчеркивает естественную красоту деревянных конструкций, но и включает яркие синие и красные оттенки, украшенные произведениями местных художников.
Čoarvemátta полностью соответствует стандартам пассивного дома, что означает высокую степень герметичности и теплоизоляции, обеспечивающих превосходную термостабильность. Система отопления основана на геотермальной энергии, получаемой из 40 геотермальных решеток на глубине 250 метров. В периоды экстремальных холодов используется электрический водонагреватель. При строительстве максимально сохранялась природная среда, включая восстановление местности после земляных работ.
Snøhetta (норвежское произношение: [ˈsnø̀ːˌhɛtːɑ]) — норвежское архитектурное бюро с центральным офисом в Осло, Норвегия.
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