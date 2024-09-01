Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, становится всё более значимым игроком на мировой финансовой арене, сообщает ТАСС.
Он предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера" и взять на себя ответственность за собственное развитие.
НБР работает на принципах устойчивого развития, финансирует инфраструктурные проекты в странах БРИКС и других развивающихся государствах, предоставляя кредиты и гарантии.
Важным фактором успеха банка является его высокий рейтинг от S&P, что свидетельствует о его финансовой стабильности и надежности.
Страны "глобального Юга" видят в НБР альтернативу таким институтам, как Всемирный банк, который часто ставит условия финансирования, которые ограничивают свободу развития.
НБР предоставляет финансирование с меньшим количеством условий, что делает его более привлекательным для развивающихся стран.
В связи с этим многие страны выражают желание присоединиться к БРИКС или к формату БРИКС+, что увеличит капитализацию НБР и укрепит его позиции на мировой арене.
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