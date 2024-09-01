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Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада

Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
1:13
Экономика

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, становится всё более значимым игроком на мировой финансовой арене, сообщает ТАСС.

Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Он предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера" и взять на себя ответственность за собственное развитие.

НБР работает на принципах устойчивого развития, финансирует инфраструктурные проекты в странах БРИКС и других развивающихся государствах, предоставляя кредиты и гарантии.

Важным фактором успеха банка является его высокий рейтинг от S&P, что свидетельствует о его финансовой стабильности и надежности.

Страны "глобального Юга" видят в НБР альтернативу таким институтам, как Всемирный банк, который часто ставит условия финансирования, которые ограничивают свободу развития.

НБР предоставляет финансирование с меньшим количеством условий, что делает его более привлекательным для развивающихся стран.

В связи с этим многие страны выражают желание присоединиться к БРИКС или к формату БРИКС+, что увеличит капитализацию НБР и укрепит его позиции на мировой арене.

Уточнения

Финансирование (англ. funding) - обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.

Усто́йчивое разви́тие — процесс экономических и социальных изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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