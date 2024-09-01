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Способ расчёта возраста домашних животных: сколько лет нашим питомцам на самом деле?

Метод возрастных коэффициентов для расчёта возраста домашних питомцев
2:09
Зоосфера

Многие владельцы интересуются, сколько лет на самом деле живут наши питомцы. Продолжительность жизни любимых животных зависит от множества факторов, таких как генетика, уход, порода и здоровье. Давайте рассмотрим, сколько живут кошки и собаки.

Метод возрастных коэффициентов для расчёта возраста домашних питомцев
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Кошки

Обычно кошки живут от 12 до 18 лет, но есть и долгожители, достигающие 20-летия! Например, Creme Puff — кошка из Техаса, которая прожила целых 38 лет и 3 дня.

Собаки

Продолжительность жизни собак сильно различается в зависимости от их породы: — Мелкие породы, такие как чихуахуа, той-пудели и той-терьеры, обычно живут дольше всего — в среднем 14-16 лет.

— Средние породы, например, бигли и кокер-спаниели, живут около 10-14 лет.

— Крупные породы, включая немецких овчарок и лабрадоров, живут в среднем 9-12 лет.

— Очень крупные породы, такие как доги, сенбернары и кавказские овчарки, будут с вами всего 8-11 лет.

Мы часто сравниваем возраст животных с человеческим. Самый известный способ — это метод простой арифметики, когда каждый год жизни собаки или кошки мы приравниваем к 7 человеческим годам. Но этот подход слишком упрощён. Правильнее использовать метод возрастных коэффициентов:

— Первый год жизни кошки или собаки равен 15 человеческим годам.

— Второй год жизни добавляет ещё 9 человеческих лет.

— Каждый следующий год жизни добавляет 4-5 человеческих лет для кошек и мелких собак, и 7 лет для крупных собак.

Вот пример расчёта возраста для миниатюрной собаки, например, чихуахуа:

— 1 год = 15 человеческих лет.

— 2 года = 24 человеческих года.

— 5 лет = 36 человеческих лет.

— 10 лет = 56 человеческих лет.

— 15 лет = 76 человеческих лет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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