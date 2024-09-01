Способ расчёта возраста домашних животных: сколько лет нашим питомцам на самом деле?

Метод возрастных коэффициентов для расчёта возраста домашних питомцев

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы интересуются, сколько лет на самом деле живут наши питомцы. Продолжительность жизни любимых животных зависит от множества факторов, таких как генетика, уход, порода и здоровье. Давайте рассмотрим, сколько живут кошки и собаки.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Кошки

Обычно кошки живут от 12 до 18 лет, но есть и долгожители, достигающие 20-летия! Например, Creme Puff — кошка из Техаса, которая прожила целых 38 лет и 3 дня.

Собаки

Продолжительность жизни собак сильно различается в зависимости от их породы: — Мелкие породы, такие как чихуахуа, той-пудели и той-терьеры, обычно живут дольше всего — в среднем 14-16 лет.

— Средние породы, например, бигли и кокер-спаниели, живут около 10-14 лет.

— Крупные породы, включая немецких овчарок и лабрадоров, живут в среднем 9-12 лет.

— Очень крупные породы, такие как доги, сенбернары и кавказские овчарки, будут с вами всего 8-11 лет.

Мы часто сравниваем возраст животных с человеческим. Самый известный способ — это метод простой арифметики, когда каждый год жизни собаки или кошки мы приравниваем к 7 человеческим годам. Но этот подход слишком упрощён. Правильнее использовать метод возрастных коэффициентов:

— Первый год жизни кошки или собаки равен 15 человеческим годам.

— Второй год жизни добавляет ещё 9 человеческих лет.

— Каждый следующий год жизни добавляет 4-5 человеческих лет для кошек и мелких собак, и 7 лет для крупных собак.

Вот пример расчёта возраста для миниатюрной собаки, например, чихуахуа:

— 1 год = 15 человеческих лет.

— 2 года = 24 человеческих года.

— 5 лет = 36 человеческих лет.

— 10 лет = 56 человеческих лет.

— 15 лет = 76 человеческих лет.