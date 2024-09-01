Советы дачников, как вырастить базилик

Соблюдайте эти правила, и базилик будет пышно расти

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить базилик

Емкости с базиликом следует накрыть пищевой пленкой, чтобы создать оптимальные условия для роста растения. С осени до весны рекомендуется тщательно следить за световым днем базилика, продлевая его на четыре часа ежедневно.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Это особенно важно, так как в этот период естественного света может не хватить для полноценного развития растения. В пасмурные и дождливые дни, когда практически не бывает солнечного света, лампу следует оставлять включенной на весь день. Это поможет обеспечить базилик необходимым количеством света для фотосинтеза и поддержания здоровья.

Регулярное освещение способствует активному росту и укреплению растения, что особенно важно в зимний период.

Кроме того, важно следить за температурой и влажностью в помещении, где выращивается базилик. Оптимальная температура для роста базилика — около 20-25 градусов тепла. Влажность воздуха также должна быть на уровне 50-60%, чтобы растение чувствовало себя комфортно.

Для активного ветвления и образования большего количества боковых побегов верхушку растения аккуратно прищипывают после появления 4-5 пар листьев. Почву под кустами регулярно рыхлят, увлажняют и удобряют минеральными веществами.