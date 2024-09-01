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Древний город на Оке: знакомство с главными достопримечательностями Орла

Прогулки по старинному центру Орла: 7 ключевых достопримечательностей города
2:01
Туризм

Орёл — один из древнейших городов России, расположенный на живописном берегу реки Оки. Этот город богат историческими достопримечательностями, культурным наследием и природными красотами, которые непременно стоит увидеть туристам.

Прогулки по старинному центру Орла: 7 ключевых достопримечательностей города
Фото: ru.wikipedia.org by Sergius, CC BY-SA 3.0

Начать знакомство с Орлом лучше всего с посещения его старинного центра и Бульварного кольца. Здесь находится большое количество памятников архитектуры XVIII-XIX веков — Дворянское собрание, Городская Дума, католический костел Успения Пресвятой Богородицы и другие. Особого внимания заслуживает Орловский Кремль — древняя крепость, возведенная еще в XIV веке.

Важной достопримечательностью города является Музей И. С. Тургенева, расположенный в доме, где родился великий русский писатель. Здесь можно познакомиться с экспозициями, посвященными жизни и творчеству Тургенева. Также рекомендуем посетить дом-музей Л. Н. Андреева — еще одного известного литератора, чье детство и юность были связаны с Орлом.

Любители природы оценят красоту Городского парка культуры и отдыха, раскинувшегося на берегу Оки. Здесь можно совершить прогулку, посетить зоопарк или просто отдохнуть, любуясь видами реки и старинной городской застройки. Также интересно будет осмотреть Троицкий мост через Оку — одно из символических мест Орла.

Отдельного внимания заслуживает Спасо-Преображенский кафедральный собор — грандиозный православный храм, построенный в конце XIX века. Его величественные золоченые купола видны практически из любой точки города.

Кроме того, Орел предлагает туристам множество других интересных объектов — музеи, памятники, храмы. Благодаря богатому культурному наследию и живописной природе, этот город способен подарить гостям массу ярких впечатлений.

Уточнения

Орёл — город в России, административный центр Орловской области и Орловского муниципального округа (в состав которого не входит). Являясь городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ город Орёл. Расположен в 368 км к юго-западу от Москвы, на Среднерусской возвышенности в европейской части России, по обоим берегам реки Оки и её притока Орлика. Орёл и Орловская область входят в состав Центрального федерального округа, а также Центрального экономического района. Город первого салюта (5 августа 1943 года), город воинской славы (27 апреля 2007 года) и «Литературная столица России» (официально с 12 июня 2021 года).

Орёл. Обзор достопримечательностей
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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