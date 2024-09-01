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Андреева из "Оренбурга" отстранили от футбола на 3 года

Спортивного директора "Оренбурга" отстранили от футбола на 3 года
0:40
Спорт

На три года отстранили от футбола спортивного директора клуба "Оренбург" Дмитрия Андреева. Это произошло из-за того, что он выругался в адрес судей после матча оренбуржцев против "Ростова".

Спортивного директора "Оренбурга" отстранили от футбола на 3 года
Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

В настоящее время Андреев получил бан от Российского футбольного союза. Из трех лет отстранения — один год реальный, а два — условные, пишет РИА Новости Спорт.

Спортивного директора помимо дисквалификации оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Отметим, что игру «Ростова» и «Оренбурга» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым

Уточнения

«Росто́в» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года под названием «Сельмашстрой». В 1950 году клуб впервые принял участие в первенстве СССР, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в первой лиге, следующий сезон начал в высшей лиге только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России является 2 место, занятое в чемпионате 2015/16. Победитель первого дивизиона 2008 года. Участник 24-х розыгрышей Кубка СССР, наивысшее достижение — 1/16 финала, достигнутая в 1954, 1964 и 1987 годах, а также всех розыгрышей Кубка России, обладатель Кубка в 2014 году. В сезоне 2016/2017 участник группового этапа Лиги чемпионов, 1/8 финала Лиги Европы.

«Оренбу́рг» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 1 января 1976 года. До сезона 2016/17 носил название «Газовик». Полуфиналист Кубка России сезона 2014/15.

Дмитрий Степа́нович Андре́ев (26 сентября 1980, Элиста) — российский футболист, защитник. Мастер спорта России (2016).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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