Аудиолог Харрисон поделился правилами прослушивания музыки, чтобы снизить риск потери слуха

Согласно ВОЗ, свыше 1 миллиарда человек по всему миру подвергаются риску потери слуха из-за неправильного прослушивания музыки. Главный аудиолог Specsavers Гордон Харрисон назвал 3 простых способа снизить этот риск.
Первый способ — правило 60/60 для наушников. Оно означает, что следует использовать наушники не более 60 минут в день при уровне громкости до 60%.
Второй способ — ограничение громких звуков. Это касается не только наушников, но и, например, концертов или кинотеатров. На подобного рода мероприятиях необходимо отходить как можно дальше от динамиков.
И третий способ — защищайте органы слуха на концертах с живой музыкой. Для этого можно использовать специальные средства защиты.
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