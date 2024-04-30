Аудиолог Харрисон поделился правилами прослушивания музыки, чтобы снизить риск потери слуха

Аудиолог Харрисон назвал правила прослушивания музыки

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно ВОЗ, свыше 1 миллиарда человек по всему миру подвергаются риску потери слуха из-за неправильного прослушивания музыки. Главный аудиолог Specsavers Гордон Харрисон назвал 3 простых способа снизить этот риск.

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Первый способ — правило 60/60 для наушников. Оно означает, что следует использовать наушники не более 60 минут в день при уровне громкости до 60%.

Второй способ — ограничение громких звуков. Это касается не только наушников, но и, например, концертов или кинотеатров. На подобного рода мероприятиях необходимо отходить как можно дальше от динамиков.

И третий способ — защищайте органы слуха на концертах с живой музыкой. Для этого можно использовать специальные средства защиты.