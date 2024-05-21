Туристы из России массово посетили Японию в сезон цветения сакуры

Россияне кинулись в Японию на отдых в сезон цветения сакуры

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным сервиса MTS Travel, число туристов из России, отправившихся в Японию в период цветения сакуры, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с прошлой весной.

Фото: commons.wikimedia.org by TriviaKing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Наибольшее количество поездок (43%) совершили жители Москвы и Московской области. Существенное число туристов отправилось из Приморского края (16%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 10% каждая). В топ-5 также вошли Сахалинская область с 4% и Красноярский и Хабаровский края с по 3% поездок. В целом, около 1% всех российских туристов за границей выбрали Японию. Средняя продолжительность поездок составила 10 дней.