Ксения Собчак восхитилась внешностью Деми Мур на Каннском фестивале : 61 год, дамы и господа

Приехавшая на Каннский фестиваль Ксения Собчак осталась под впечатлением от того, как выглядит звезда Голливуда Деми Мур.
Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков Деми Мур, которая пришла на Каннский фестиваля в чёрном платье-бюстье с открытыми плечами и смелым декольте.
Журналистка не могла скрыть восхищения моложавой кинодивой.
"Деми Мур, дамы и господа. 61 год", — написала Ксения под фото.
Ранее актриса Деми Мур вышла в свет в компании трёх дочерей.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.