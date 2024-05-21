Ксения Собчак восхитилась внешностью Деми Мур на Каннском фестивале : 61 год, дамы и господа

Ксения Собчак встретила Деми Мур на Каннском фестивале

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приехавшая на Каннский фестиваль Ксения Собчак осталась под впечатлением от того, как выглядит звезда Голливуда Деми Мур.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков Деми Мур, которая пришла на Каннский фестиваля в чёрном платье-бюстье с открытыми плечами и смелым декольте.

Журналистка не могла скрыть восхищения моложавой кинодивой.

"Деми Мур, дамы и господа. 61 год", — написала Ксения под фото.

Ранее актриса Деми Мур вышла в свет в компании трёх дочерей.