Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Деми Мур показала трёх врослых дочерей от Брюса Уиллиса

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Фото: Инстаграм Деми Мур

Деми Мур пришла на вручение кинопремии "Оскар" в сопровождении трёх дочерей, рождённых от Брюса Уиллиса. Наследницам звёздной пары, похоже, передались больше гены отца, чем матери. Дочери звёзд Голливуда выше и крупнее миниатюрной матери.

"Пошли в папу", — писали интернет-пользователи под снимком Мур с дочерьми.

Деми Мур и Брюс Уиллис поженились 1987-м, а развелись в 2000-м году. У супругов родилось три дочери: Румер (1988 г. р.), Скаут ЛаРу (1991 г. р.) и Таллула Бэль (1994 г.р.).

Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса показала страдающего деменцией актёра.