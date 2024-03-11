Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.
Деми Мур пришла на вручение кинопремии "Оскар" в сопровождении трёх дочерей, рождённых от Брюса Уиллиса. Наследницам звёздной пары, похоже, передались больше гены отца, чем матери. Дочери звёзд Голливуда выше и крупнее миниатюрной матери.
"Пошли в папу", — писали интернет-пользователи под снимком Мур с дочерьми.
Деми Мур и Брюс Уиллис поженились 1987-м, а развелись в 2000-м году. У супругов родилось три дочери: Румер (1988 г. р.), Скаут ЛаРу (1991 г. р.) и Таллула Бэль (1994 г.р.).
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