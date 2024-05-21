Биткоин бьёт рекорды: курс превысил $71 тысячу. Что будет дальше?

Биткоин преодолел отметку $71 тыс. впервые с конца апреля

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

На утренних торгах во вторник курс биткоина превысил $71 тыс., достигнув этой отметки впервые с конца апреля.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За последние сутки криптовалюта подорожала почти на $4 тыс., согласно данным биржи Binance.

По состоянию на 11:50 по московскому времени, биткоин торговался на уровне $70 974, что представляет собой рост на 6,09%. За последние семь дней его курс увеличился на 13%.

Эфириум, вторая по капитализации криптовалюта, за последние сутки подорожал почти на 18%, достигнув на пике отметки $3713.

В то же время, другие популярные криптовалюты показали скромный рост в пределах 1-2%.