Биткоин бьёт рекорды: курс превысил $71 тысячу. Что будет дальше?

На утренних торгах во вторник курс биткоина превысил $71 тыс., достигнув этой отметки впервые с конца апреля.
За последние сутки криптовалюта подорожала почти на $4 тыс., согласно данным биржи Binance.
По состоянию на 11:50 по московскому времени, биткоин торговался на уровне $70 974, что представляет собой рост на 6,09%. За последние семь дней его курс увеличился на 13%.
Эфириум, вторая по капитализации криптовалюта, за последние сутки подорожал почти на 18%, достигнув на пике отметки $3713.
В то же время, другие популярные криптовалюты показали скромный рост в пределах 1-2%.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.