Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

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Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.

Фото: ESO by G. Hudepohl, CC BY 4.0

Установленный на Марсе тепловой зонд HP3, разработанный Немецким аэрокосмическим центром (DLR), был нацелен на изучение теплового потока из недр планеты, однако оказался неспособен достичь запланированной глубины в 5 метров, достигнув всего 40 см. Несмотря на это, зонд передал важные сведения о температурных колебаниях на поверхности и в почве, которые помогли ученым понять, почему марсианская почва столь тверда.

Анализ данных показал, что марсианский грунт покрыт затвердевшим соляным слоем, или "дурикрустом", формирующимся под воздействием температурных колебаний и соляных пленок на глубине до 20 см. Эти пленки затвердевают, образуя прочную корку, что объясняет низкую проницаемость почвы. Вдобавок, температура на Марсе оказывает влияние на химические процессы и на возможность существования микробной жизни, что делает почву значимым объектом будущих исследований.

Полученные данные о температуропроводности и плотности марсианского грунта важны для дальнейших миссий и потенциальных исследований человека на Марсе, так как знание свойств почвы поможет в планировании работы с марсианским грунтом.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.



Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

