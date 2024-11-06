Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.
Установленный на Марсе тепловой зонд HP3, разработанный Немецким аэрокосмическим центром (DLR), был нацелен на изучение теплового потока из недр планеты, однако оказался неспособен достичь запланированной глубины в 5 метров, достигнув всего 40 см. Несмотря на это, зонд передал важные сведения о температурных колебаниях на поверхности и в почве, которые помогли ученым понять, почему марсианская почва столь тверда.
Анализ данных показал, что марсианский грунт покрыт затвердевшим соляным слоем, или "дурикрустом", формирующимся под воздействием температурных колебаний и соляных пленок на глубине до 20 см. Эти пленки затвердевают, образуя прочную корку, что объясняет низкую проницаемость почвы. Вдобавок, температура на Марсе оказывает влияние на химические процессы и на возможность существования микробной жизни, что делает почву значимым объектом будущих исследований.
Полученные данные о температуропроводности и плотности марсианского грунта важны для дальнейших миссий и потенциальных исследований человека на Марсе, так как знание свойств почвы поможет в планировании работы с марсианским грунтом.
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