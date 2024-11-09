Джеки Чан возвращается на экраны с пандой в новом комедийном боевике

Джеки Чан, прославленный мастер боевых искусств и актёр, берёт на себя роль заботливого опекуна детёныша большой панды в комедийном боевике "Операция "Панда"".
Трейлер долгожданного возвращения легенды кино уже в сети. По сюжету легендарная кинозвезда берёт под опеку детёныша большой панды, а злодеи, стремящиеся обогатиться, планируют похитить редкое животное. Джеки не может оставаться безучастным к этой угрозе и отправляется в захватывающее приключение, чтобы спасти животное. Зрителя ждут головокружительные трюки с пандой в руках.
Уже скоро звезда экшена планирует вернуться на экраны кинотеатров. Премьера захватывающего боевика состоится 5 декабря.
Дже́ки Чан — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.
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