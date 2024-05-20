Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале, среди которых на красной дорожке замечены лишь Виктория Боня и Лена Ленина.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Однако в этом году Ксения Собчак смогла добраться до Лазурного берега. После двухлетнего перерыва светская львица вновь посетила фестиваль, где встретила множество знакомых и приняла участие в просмотре фильма Жака Одиара "Эмилия Перес".

Собчак также отметила, что использовала вертолет, чтобы избежать пробок на пути к фестивалю.