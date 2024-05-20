Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале, среди которых на красной дорожке замечены лишь Виктория Боня и Лена Ленина.
Однако в этом году Ксения Собчак смогла добраться до Лазурного берега. После двухлетнего перерыва светская львица вновь посетила фестиваль, где встретила множество знакомых и приняла участие в просмотре фильма Жака Одиара "Эмилия Перес".
Собчак также отметила, что использовала вертолет, чтобы избежать пробок на пути к фестивалю.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.