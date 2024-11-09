В США 400 рабочих Stellantis будут уволены

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Stellantis сообщила о новых увольнениях, заявив, что 400 работников завода по производству автомобильных запчастей в Детройте (США) потеряют свои рабочие места на неопределённый срок. Об этом пишет Reuters.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ранее автопроизводитель уволил около 1100 сотрудников на заводе Jeep Gladiator в Огайо, а в августе сократил 2450 рабочих мест, на которых были заключены профсоюзные договоры, на заводе в Мичигане, прекратив производство грузовиков Ram 1500 Classic.

Избранный президент Дональд Трамп недавно предупредил, что введёт 100-процентный тариф на продукцию Stellantis, если автопроизводитель попытается перенести рабочие места из США в Мексику.

Уточнения

Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.





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