Кому подойдет становая тяга сумо?

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Становая тяга отлично подойдет тем, кто готовится к соревнованиям. Она задействует и пресс, и мышцы рук, и ноги. Фитнес-тренер Иван Кузьменко рассказал, как правильно делать вариацию "сумо".

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, CC BY 2.0

"Становая тяга — это не просто упражнение, это символ силы и выносливости", — цитирует фитнес-тренера "Чемпионат".

Это упражнение включает в работу широчайшие и трапециевидные мышцы спины, мышцы — разгибатели позвоночника, мышцы поясницы, квадрицепс и бицепс бедра, ягодичные и икроножные. В меньшей степени задействуется пресс.

Становая тяга "сумо" — упражнение, которое поможет вам стать сильнее и увереннее в себе. Её стоит включить в свой тренировочный режим. Не стоит забывать о важности правильной техники и безопасности.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

