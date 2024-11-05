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Как избавиться от хронической усталости и обрести энергию

1:07
Здоровье

Иногда даже после длительного отдыха или отпуска человек ощущает постоянную усталость и нехватку сил. Такое состояние проявляется невозможностью восстановиться даже после полноценного сна, а также бессонницей, раздражительностью, частыми простудами и апатией. В результате снижается продуктивность — нередко на целых 50%.

Как избавиться от хронической усталости и обрести энергию
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Основные причины этого состояния часто кроются в чрезмерных нагрузках, недостатке отдыха и переутомлении. Иногда к хронической усталости приводят скрытые инфекции или низкий уровень гемоглобина (анемия). Поэтому важно пройти обследование, чтобы выявить истинную причину.

Если же здоровье в порядке, без серьёзных психоэмоциональных нагрузок, стоит пересмотреть образ жизни. Баланс между питанием, физической активностью, режимом сна, хобби и социальными контактами — ключ к восстановлению сил и бодрости. Не менее важно уделять внимание позитивному отношению к себе, ведь гармония в душе — первый шаг к здоровью.

 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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