Как избавиться от хронической усталости и обрести энергию

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда даже после длительного отдыха или отпуска человек ощущает постоянную усталость и нехватку сил. Такое состояние проявляется невозможностью восстановиться даже после полноценного сна, а также бессонницей, раздражительностью, частыми простудами и апатией. В результате снижается продуктивность — нередко на целых 50%.

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Основные причины этого состояния часто кроются в чрезмерных нагрузках, недостатке отдыха и переутомлении. Иногда к хронической усталости приводят скрытые инфекции или низкий уровень гемоглобина (анемия). Поэтому важно пройти обследование, чтобы выявить истинную причину.

Если же здоровье в порядке, без серьёзных психоэмоциональных нагрузок, стоит пересмотреть образ жизни. Баланс между питанием, физической активностью, режимом сна, хобби и социальными контактами — ключ к восстановлению сил и бодрости. Не менее важно уделять внимание позитивному отношению к себе, ведь гармония в душе — первый шаг к здоровью.