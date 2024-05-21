"РЕСО-Гарантия" запустила страхование от терактов и военных рисков — какие регионы заплатят больше

"РЕСО-Гарантия" начала страховать граждан от терактов и военных рисков

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

"РЕСО-гарантия" расширила свой портфель страховых услуг, включив в него защиту граждан от террористических актов и военных рисков. Для Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей действуют повышающие коэффициенты при оформлении полисов от несчастных случаев, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай"

Фото: commons.wikimedia.org by dzen.ru

Теперь программы индивидуального страхования, такие как "Активная защита", "Личная защита", "Базовая защита", "Семейная защита", "Подорожник" и "Дополнительный полис к ипотеке", включают в себя риски терактов. Также есть возможность подключить расширенное покрытие, чтобы получить выплаты за признанные терактами события и ущерб от военной техники, оружия, боеприпасов и взрывных устройств, если страхователь не находится на военной службе.

Стоимость страхования будет неодинаковой для регионов: для страхователей, проживающих в Белгороде, Курске, Брянске и Воронеже, предусмотрен повышающий коэффициент в 1,5 к базовому тарифу.

Покрытие не распространяется на территории, где действуют следующие режимы:

военное положение;

чрезвычайное положение, не связанное с природными или техногенными катастрофами;

контртеррористические операции;

максимального уровня реагирования.

Также из покрытия исключены регионы, где проходят боевые действия, военные операции или аналогичные мероприятия, включая действия против террористов или вооружённых группировок.

Ранее ВСС сообщил, что закон об обязательном страховании жилья от ЧС может заработать в регионах с 2025 года.