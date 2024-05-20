С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется

Когда кошки достигают пожилого возраста, им требуется больше внимания и особый уход. Расскажем, когда начинается старость у кошек и как сделать их жизнь комфортнее.
Первые признаки старения у кошек обычно проявляются около 8-9 лет. После 11 лет кошка считается пожилой, а с 15 лет — старой.
Во-первых, старайтесь не оставлять кошку одну надолго. Окружите её заботой и любовью, проявляйте терпение. Во-вторых, разместите лежанку или домик на низком уровне, чтобы питомцу было легко туда забираться.
В-третьих, пожилых кошек рекомендуется кормить специальным кормом. Исключите жирную пищу из их рациона.
Кормить нужно маленькими порциями, но чаще. Изменять рацион следует постепенно, поскольку резкие перемены вызывают стресс у пожилых кошек.
Также важно следить за тем, чтобы питомец пил достаточно воды.
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