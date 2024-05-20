С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется

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Ветеринары назвали момент, когда начинается старость кошки

1:05
Зоосфера » Кошки

Когда кошки достигают пожилого возраста, им требуется больше внимания и особый уход. Расскажем, когда начинается старость у кошек и как сделать их жизнь комфортнее.

Ветеринары назвали момент, когда начинается старость кошки
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

С какого возраста кошка считается старой

Первые признаки старения у кошек обычно проявляются около 8-9 лет. После 11 лет кошка считается пожилой, а с 15 лет — старой.

Как ухаживать за пожилой кошкой

Во-первых, старайтесь не оставлять кошку одну надолго. Окружите её заботой и любовью, проявляйте терпение. Во-вторых, разместите лежанку или домик на низком уровне, чтобы питомцу было легко туда забираться.

В-третьих, пожилых кошек рекомендуется кормить специальным кормом. Исключите жирную пищу из их рациона.

Кормить нужно маленькими порциями, но чаще. Изменять рацион следует постепенно, поскольку резкие перемены вызывают стресс у пожилых кошек.

Также важно следить за тем, чтобы питомец пил достаточно воды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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