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Любовь Степушова
Уж не по просьбе ли Москвы "один влиятельный лидер" заставил МУС заняться Израилем?

Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток

4:22
Мир

ММУС ещё не выдал ордера на арест руководства Израиля, но давление на него растёт. Суд рискует потерять всякий авторитет, а США — остатки влияния на Ближнем Востоке.

Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

МУС принял решение по Израилю под давлением "одного большого лидера"

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карим Хан объявил о том, что направил судьям запрос об аресте премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также двух членов руководства ХАМАС "за военные преступления и преступления против человечности".

Хан подчеркнул, что его решение вызвано, в том числе, справедливыми претензиями некоторых стран — членов Римского статута.

"Некоторые избранные лидеры без обиняков заявляли мне, что этот суд создан только для Африки и для головорезов вроде Путина. Именно так мне сказал один из больших лидеров. Но мы смотрим на это иначе", — сказал Хан в интервью CNN.

Если убрать пропагандистскую шелуху, ещё раз говорящую о "беспристрастности" прокурора, разговор выглядел, примерно, так:

"Или мы увидим ваши действия в отношении Нетаньяху аналогичными действиям по Путину, или мы выходим из МУС".

Дело не в признании МУС в РФ или Израиле, а в потере неприкосновенности их лидеров

Решения суда ещё нет, но уже вовсю идёт давление на него и, конечно, не со стороны ХАМАС, а Израиля и США.

Нетаньяху обвинил МУС в волне "нового антисемитизма". Премьер заявил, что МУС не помешает Израилю уничтожить ХАМАС и добиться "полной победы".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что решение МУС может повредить усилиям США по прекращению войны. По мнению чиновников госдепа, юрисдикция МУС распространяется на те случаи, когда её признаёт хотя бы одна из сторон конфликта. Ни Израиль, ни Палестина юрисдикцию этого суда не признают, в отличие от Киева (РФ не признаёт). Поэтому, говорят в госдепе, преследовать можно только Россию, а Израиля это не касается.

Но речь на практике идёт вовсе не об этом. А о том, что союзники Израиля — члены Римского статута, в случае выдачи ордеров будут обязаны задержать Нетаньяху и Галанта, если те окажутся на их территории. Это касается большинства стран Европы.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что принимает к сведению решение прокурора МУС и все обязаны выполнять решения МУС, если таковые появятся (арестовать Нетаньяху). Подобное заявление опубликовала и Франция.

МУС потеряет участников, США — Ближний Восток

США сделают всё, чтобы решение суда не состоялось и отношение ЕС не испортилось окончательно.

Конгресс США может наложить санкции на членов МУС, если они выдадут ордер на арест Нетаньяху, пригрозил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Подобные действия уже приводили к результату. В марте 2020 года, после санкционирования МУС расследования военных преступлений США в Афганистане, Вашингтон аннулировал визу главы суда Фату Бенсуда и ввёл экономические санкции против неё и других судей. МУС был обвинён в предвзятых расследованиях по "заказу России". И суд тут же отказался от расследования.

Сегодня ситуация сложнее.  Если ордера не будут выданы, то все участники Римского статута ещё раз убедятся в ангажированности суда, двойных стандартах и роли США как мирового жандарма. Скандал не поможет Вашингтону сохранить остатки влияния на общую ситуацию на Ближнем Востоке.

Невольно надо сказать "спасибо" тому "одному большому лидеру" за взывание к справедливости МУС. Уж не по поручению ли Москвы это было сделано?

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы израиль жозеп боррель энтони блинкен биньямин нетаньяху
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