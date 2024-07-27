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Породы кошек, которые живут дольше всех: составлен полный список

Стали известны породы кошек-долгожителей

1:26
Зоосфера » Кошки

Владельцам кошек, которые волнуются о продолжительности жизни своих питомцев, рекомендуется обратить внимание на породы, известные своим долголетием. Эксперты выделяют несколько пород кошек, которые обычно живут дольше других. Однако стоит помнить, что продолжительность жизни зависит не только от породы.

Стали известны породы кошек-долгожителей
Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

В среднем кошки живут от 12 до 15 лет, но существуют породы, которые, по мнению специалистов, могут радовать своих владельцев намного дольше.

Сфинкс и манул

Известны случаи, когда представители этих пород достигали возраста 20 лет и более.

Мейн-кун и саванна

Мейн-кун известен своим большим размером, а саванны отличаются отличным здоровьем. Они могут жить от 15 до 20 лет.

Сиамская кошка

Известны случаи, когда представители этой породы жили до 20 лет.

Британцы и персы

Породы этих кошек, по сравнению с предыдущими, обычно не отличаются таким высоким сроком жизни. Однако они могут прожить от 10 до 15 лет.

Однако важно помнить, что главным фактором, влияющим на продолжительность жизни питомцев, является не только генетика и природные характеристики, но и правильный уход и своевременное лечение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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