Кто может посадить премьер-министра Израиля на скамью подсудимых в Гааге

Нетаньяху лично обзванивает политиков Европы с просьбой о поддержке

9:14 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Вот уже месяц, как с подачи канцелярии премьер-министра и лично Биби (именно под этой партийной кличкой Беньямин Нетаньяху больше известен в Израиле) эта тема усиленно муссируется в израильских и мировых СМИ.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Слухи о возможном аресте Нетаньяху нарастают

Все ведущие англоязычные информационные агентства и газеты, от Reuters до New York Times и Wall Street Journal, известили мир о том, что высшему руководству Израиля и лично премьер-министру Нетаньяху угрожают международные ордера на арест, которые, как почему-то считают израильтяне, готовится издать прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан.

При этом во всех сообщениях отмечается, что о намерениях Карима Хана известно исключительно со слов представителей израильского правительства, которые не раскрывают журналистам источники своей информации. Однако пресс-служба МУС отказалась комментировать сообщения, назвав их "спекуляциями СМИ".

Информационные агентства передают, что Израиль просит западных партнёров повлиять на МУС и предотвратить издание ордеров на арест. Как сообщается, премьер-министр Нетаньяху лично обзванивает ведущих политиков Европы с просьбой о поддержке. Журналисты забрасывают политиков просьбами о комментариях. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон с готовностью осудил Международный суд за то, что он, "по сообщениям, планирует издать безосновательные и нелегитимные ордера на арест израильских руководителей". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, получив вопрос на брифинге, лаконично ответила: "Мы это не поддерживаем".

Корреспонденты израильского издания Ynet пытались выяснить источники сведений об опасных намерениях прокурора МУС в отделе минюста, ответственного за работу с органами международного правосудия, и услышали, что канцелярия Нетаньяху "раздувает истерику", угроза санкций против руководства Израиля со стороны Карима Хана если и существует в принципе, то не в обозримом будущем. Никто из юристов-международников не мог полностью опровергнуть слухи, которые продолжает усиленно распространять канцелярия Нетаньяху, но Ynet рискнул предположить, что речь идёт об очередной политтехнологической кампании с неясными целями.

Зачем глава правительства Израиля кричит на весь мир, что его вот-вот объявят военным преступником, если эксперты не верят в реальность такой угрозы? Возможно, Нетаньяху нужен впечатляющий довод, чтобы заставить своих ультраправых союзников смириться с прекращением огня в Газе. Вынесение темы на обсуждение правительства подкрепляет эту версию, но возможны и другие, менее оптимистичные, объяснения.

Чем может грозить Нетаньяху иск МУС

Давайте разберёмся, чем же может грозить Нетаньяху иск МУС. Стоит напомнить, что учреждённый в 1998 году в Гааге МУС не является официальной структурой ООН. Влияние суда распространяется только на страны, ратифицировавшие Римский статут. Почти половина государств, состоящих в ООН, не ратифицировала Римский статут, в том числе

Россия,

Китай,

США

и Израиль.

Так что посещать ведущие страны мира для "арестанта" МУС нет особых проблем. Проблема в основном с имиджем страны и возможной блокировкой помощи со стороны ведущих международных организаций мира.

При этом США, не признавая решения МУС, при необходимости пользуются его "услугами". И это неудивительно. За четверть века существования МУС Америка участвовала в целом ряде вооружённых конфликтов, которые к тому же она сама и разожгла, так что заработала уже не одну уголовную статью по действиям её военных во многих "горячих" точках мира.

Однако когда потребовалось изолировать Россию и, главное, подвинуть нейтральные или колеблющиеся страны в сторону США, американцы "продавили" решения в МУС в отношении президента России Владимира Путина по более чем надуманной тематике. Если вспомним, ордер на арест был по-быстрому выписан за несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву на встречу с Путиным. При этом, как бы усиливая решения не признаваемого лично им органа МУС, президент США Джозеф Байден всё же назвал решение МУС "обоснованной и сильной позицией" и добавил, что считает Путина причастным к военным преступлениям.

В ордере МУС, выписанном против Путина, указывается в более чем обтекаемой форме, что последний "предположительно несёт ответственность за военное преступление в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию".

По сравнению с событиями в секторе Газа, тотальными бомбардировками и зачистками жилых кварталов, в результате которых уже погибло более 34 тысяч человек (из них только половина — боевики террористических организаций), обвинения, предъявленные Путину за "депортацию", — просто детский лепет по сравнению с тем, что могут предъявить Нетаньяху за смерть 15 тысяч гражданских лиц.

Хотя в этом мире всё относительно. Если вспомнить, восемь лет подряд Саудовская Аравия при поддержке Катара, Судана и Йемена бомбила йеменских хуситов, в результате этих ударов погибло более 350 тысяч человек, в том числе более 150 тысяч от голода. Однако в тот момент все резолюции ООН были направленны лишь на решение вопросов гуманитарной помощи и спорадические призывы "перестать бомбить" всё подряд. И ни разу у МУС не возникал вопрос, а не отдать ли короля под суд за геноцид и гуманитарную катастрофу в чужой стране. Ну, видимо, европейский гуманный суд не считал своей компетенцией влезать в чисто арабские разборки. Да и кто ж посадит короля, контролирующего ОПЕК и располагающего третьим по величине объёмом добываемой нефти? Он же "памятник" всей стабильности на Ближнем Востоке, а как мы помним, "памятники не сажают".

А вот с Израилем значительно проще, тем более что слишком много стран выигрывают экономически и политически от антиизраильской риторики без привязки к конкретным события. Тем более, что экономика Ближнего Востока, обычно развивается от проблем у соседей, чем проблематичнее у соседей, тем больше вариантов прогресса у тебя.

Так что с такой "статьей" МУС Нетаньяху станет не только персоной нон гранта в большинстве европейских стран, но и рейтинг Израиля на мировой арене сильно пострадает, что скажется на его поддержке как в различных институтах власти, так и в экономике и финансах.

Вот этого умения Джо Байдена протащить нужное ему решение в МУС, скорее всего, и испугался Биньямин Нетаньяху. Ведь не секрет, что независимая политика Израиля и методы ведения им военной операции в секторе Газа усложняют избирательную кампанию президента США Джо Байдена и тот предпринимает массу усилий, чтоб утихомирить непослушного Биби, периодически прибегая даже к шантажу в виде заявлений об окончании военной помощи. Поэтому вариант "выписки" ордеров на арест таких высокопоставленных правительственных чиновников, как

премьер-министр Нетаньяху,

министр обороны Йоав Галант ,

, министр военного правительства Бени Ганц,

может оказать некое моральное давление на Израиль, с тем чтобы Израиль вёл себя более смирно, чем это кому-то хотелось.

Возможно, просчитав этот ход Байдена с судом, Нетаньяху и сыграл на опережение, раздув тему в СМИ, и обратился за помощью как к европейским лидерам, так и конгрессменам США. А получив от них публичную поддержку, он теперь сможет не бояться закулисной игры Джо Байдена.

Хотя в отдельных своих решениях Биби всё же приходится подыграть "миротворческой" политике Байдена. Так, Израиль дал принципиальное согласие на "исправление" своей части сухопутной границы с Ливаном в рамках переговоров об исполнении резолюции 1701 СБ ООН и при условии "передислокации" сил "Хезболлы" из Южного Ливана в глубь страны. При этом, несмотря на отсутствие прогресса с заложниками, Израиль так и не начинает окончательную "зачистку" сил ХАМАСа в городе Рафиях.

Все ждут развития событий, которые должны в ближайшее время произойти и в различных частях света, таких как

США,

Катар,

Турция,

Египет,

Иран

и даже Россия

и Китай,

что в итоге отразится на решениях в Израиле, атаковать или нет, и если атаковать, то как и кого, а главное — когда! Так что мы все в ожидании…