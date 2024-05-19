Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова рассказала о своих благотворительных спектаклях
Джесси Племонс и Эмма Стоун снимутся в новом фильме Йоргоса Лантимоса
В Подмосковных лесах ввели систему слежения за нарушителями по мобильным телефонам
Как приготовить сорбет из лайма и киви
Дизайнер пояснил, нужен ли черный цвет в интерьере
Почему стоит посадить колокольчик
Какие минусы есть у закрытого кошачьего лотка
Вяльбе считает, что отсутствие единой позиции по участию россиян в ОИ-24 рвёт им душу
Отечественные специалисты отчитались о создании передового дорожного покрытия
Найдена альтернатива банковским вкладам: эксперты прогнозируют рост этой отрасли на 10-12%

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам в франшизах

1:42
Экономика

Россияне начали использовать франшизы как альтернативу банковским вкладам, что привело к увеличению спроса на эту бизнес-модель на 16% в первом квартале 2024 года.

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам в франшизах
Фото: unsplash.com by rawpixel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Франшизы привлекают возможностью запустить бизнес с нуля по готовой концепции с настроенными процессами и узнаваемым стилем. Эксперты прогнозируют стабильный год для отрасли с ростом рынка на 10-12%.

Спрос на франшизы будет меняться по стандартной сезонности с пиком в ноябре. В 2023 году рынок франчайзинга также рос, несмотря на сложности прошлых лет, увеличившись на 57% по сравнению с 2022 годом. Франчайзинг стал популярен благодаря готовым решениям и "дорожной карте" для инвесторов, особенно в нестабильной экономической ситуации, сообщает "Российская газета".

Интенсивно развиваются франшизы с инвестициями до 1,5 млн рублей и свыше 6 млн рублей. Первые рассматриваются как альтернатива занятости или банковским вкладам, вторые — как способ диверсификации бизнеса профессиональными инвесторами. Сегмент от 3 до 6 млн рублей сталкивается с проблемами из-за необходимости займов.

Основные категории, привлекающие покупателей, включают кафе и рестораны, красоту и здоровье, туризм, финансы и пункты выдачи заказов. Внутренний туризм способствует развитию франшиз, связанных с туристическими кластерами, мини-отелями, гостиницами и ресторанным бизнесом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
В Подмосковных лесах ввели систему слежения за нарушителями по мобильным телефонам
Как приготовить сорбет из лайма и киви
Россияне нашли альтернативу банковским вкладам в франшизах
Дизайнер пояснил, нужен ли черный цвет в интерьере
Почему стоит посадить колокольчик
Какие минусы есть у закрытого кошачьего лотка
Вяльбе считает, что отсутствие единой позиции по участию россиян в ОИ-24 рвёт им душу
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина"
Отечественные специалисты отчитались о создании передового дорожного покрытия
Об обязательном и добровольном страховании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников