Найдена альтернатива банковским вкладам: эксперты прогнозируют рост этой отрасли на 10-12%

Россияне нашли альтернативу банковским вкладам в франшизах

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне начали использовать франшизы как альтернативу банковским вкладам, что привело к увеличению спроса на эту бизнес-модель на 16% в первом квартале 2024 года.

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Франшизы привлекают возможностью запустить бизнес с нуля по готовой концепции с настроенными процессами и узнаваемым стилем. Эксперты прогнозируют стабильный год для отрасли с ростом рынка на 10-12%.

Спрос на франшизы будет меняться по стандартной сезонности с пиком в ноябре. В 2023 году рынок франчайзинга также рос, несмотря на сложности прошлых лет, увеличившись на 57% по сравнению с 2022 годом. Франчайзинг стал популярен благодаря готовым решениям и "дорожной карте" для инвесторов, особенно в нестабильной экономической ситуации, сообщает "Российская газета".

Интенсивно развиваются франшизы с инвестициями до 1,5 млн рублей и свыше 6 млн рублей. Первые рассматриваются как альтернатива занятости или банковским вкладам, вторые — как способ диверсификации бизнеса профессиональными инвесторами. Сегмент от 3 до 6 млн рублей сталкивается с проблемами из-за необходимости займов.

Основные категории, привлекающие покупателей, включают кафе и рестораны, красоту и здоровье, туризм, финансы и пункты выдачи заказов. Внутренний туризм способствует развитию франшиз, связанных с туристическими кластерами, мини-отелями, гостиницами и ресторанным бизнесом.