Британские короткошерстные кошки: невероятные факты

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интересные факты о британских короткошерстных кошках

Британские короткошерстные кошки обладают спокойным характером. Несмотря на то, что это не самая ласковая порода кошек, дома они обычно ведут себя тихо и спокойно.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Эти кошки вряд ли будут бегать по дому и портить вещи. Эта порода также отличается особо независимым характером. Кошка не всегда будет рядом с вами. Скорее, питомец предпочтет отдыхать в одиночестве.

Однако это не значит, что нельзя проводить время вместе. Внимание, забота и игры по-прежнему очень важны для животных. Обеспечьте своего питомца игрушками и другими развлечениями в доме.

Кроме того, британские короткошерстные кошки имеют немаленькую продолжительность жизни — в среднем около 12 лет, но бывают случаи, когда питомец может прожить и до 20 лет.

Эта порода для вас, если вы ищете питомца, который будет с вами долгое время. Однако важно понимать, какие обязательства это подразумевает.

Поэтому, прежде чем завести животное, следует убедиться, что у вас есть все возможности обеспечить питомца качественным кормом, игрушками, медицинским обслуживанием и самое главное — своим временем и заботой.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.



