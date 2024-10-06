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Британские короткошерстные кошки: невероятные факты

1:20
Зоосфера

Интересные факты о британских короткошерстных кошках

Британские короткошерстные кошки обладают спокойным характером. Несмотря на то, что это не самая ласковая порода кошек, дома они обычно ведут себя тихо и спокойно.

Британские короткошерстные кошки: невероятные факты
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Эти кошки вряд ли будут бегать по дому и портить вещи. Эта порода также отличается особо независимым характером. Кошка не всегда будет рядом с вами. Скорее, питомец предпочтет отдыхать в одиночестве.

Однако это не значит, что нельзя проводить время вместе. Внимание, забота и игры по-прежнему очень важны для животных. Обеспечьте своего питомца игрушками и другими развлечениями в доме.

Кроме того, британские короткошерстные кошки имеют немаленькую продолжительность жизни — в среднем около 12 лет, но бывают случаи, когда питомец может прожить и до 20 лет.

Эта порода для вас, если вы ищете питомца, который будет с вами долгое время. Однако важно понимать, какие обязательства это подразумевает.

Поэтому, прежде чем завести животное, следует убедиться, что у вас есть все возможности обеспечить питомца качественным кормом, игрушками, медицинским обслуживанием и самое главное — своим временем и заботой.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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