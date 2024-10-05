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Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно

1:04
Туризм

Российские железные дороги (РЖД) в своем телеграм-канале сообщили о возобновлении рейсов туристического поезда "Зимняя сказка". Этот уникальный поезд подарит пассажирам волшебную атмосферу в преддверии новогодних праздников. Поезд отправится по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва 22 и 29 ноября, а также 6 декабря.

Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Фото: commons.wikimedia.org by Kindastanley, CC BY-SA 4.0

Пассажиры смогут посетить владения Деда Мороза, пройтись по "Тропе сказок", побывать в волшебном тереме Снегурочки, осмотреть старинные торговые ряды Костромы и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, который был фамильной святыней царской семьи.

РЖД предлагает размещение в современных спальных вагонах и доступ к вагону-душевой, вагону-ресторану, вагону-бару и даже вагону-спа с сауной. Также компания анонсировала новые туристические маршруты на 2025 год, среди которых "Гастротур", "Вятская сказка", "По Шёлковому пути" и другие.

Уточнения

Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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