Мозамбик заинтересован в прямом авиасообщении с Россией

Посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха сообщил, что страна проявляет интерес к запуску прямых рейсов из РФ. Об этом пишет агентство ТАСС.
Дипломат надеется, что авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы в столицу Мозамбика.
"Мне бы очень хотелось, чтобы рейсы "Аэрофлота" были запущены из Москвы или Минеральных Вод в Мапуту", — заявил он.
По словам посла Мозамбика в РФ, отсутствие прямого авиасообщения между Россией и многими странами Африки "сейчас является вызовом для развития сотрудничества".
Ранее Pravda.Ru писала, что "Аэрофлот" возобновил прямые рейсы в Гоа.
Мозамби́к — государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года.
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