Апитоксин: лечебные свойства и возможные риски

Пчелиный яд: когда он спасает, а когда — опасен

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Апитоксин, известный как пчелиный яд, широко используется в медицине и косметологии благодаря своим полезным свойствам. Пчёлы выделяют его через ядовитую железу для защиты. Однако, несмотря на пользу, использование этого вещества может вызывать как положительные, так и отрицательные реакции.

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Интересно, что некоторые люди могут спокойно переносить многократные укусы пчёл, в то время как другие могут пострадать от одного укуса. Это зависит от таких факторов, как количество яда, зона укуса, возраст человека и его восприимчивость. Яд, попадая в организм, стимулирует иммунную систему, способствуя выработке эндогенных веществ, которые уменьшают воспаление и боль, а также выводят токсины и радиацию.

Кроме того, апитоксин улучшает работу сердца, укрепляет сосуды, нормализует уровень глюкозы в крови и метаболизм, обладает омолаживающим действием. Его используют как мочегонное средство, а также при головных болях, язвах, хронических заболеваниях дыхательных путей и нервной системы. Он улучшает кровообращение мозга, нормализует аппетит и улучшает сон.

Тем не менее, апитоксин противопоказан людям с диабетом I типа, гепатитом, циррозом и фиброзом печени, панкреатитом, туберкулёзом, венерическими и инфекционными заболеваниями, онкологией, беременным женщинам и лицам с другими серьёзными патологиями.

Уточнения

Пчелиный яд (апитоксин) — продукт секреторной деятельности желез рабочих особей медоносной пчелы.

