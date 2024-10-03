ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Проезд на красный свет часто заканчивается штрафом, особенно если вблизи находится инспектор. Даже когда маневр выполнен по правилам, инспектор ДПС может попытаться обвинить водителя в нарушении ПДД. Автоюрист в беседе с порталом njcar.ru поделился советами, как избежать несправедливого наказания в такой ситуации.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, CC BY-SA 4.0

Например, водитель завершает маневр на перекрестке, когда загорается красный сигнал, хотя въезжал он на зеленый. Если инспектор заметит это, возможен штраф по статье 12.12 КоАП на 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал. За повторное нарушение в течение года грозит более серьезное наказание — увеличение штрафа до 5000 рублей или лишение прав.

Как защитить себя от обвинений? Ссылайтесь на пункт 6.14 ПДД, который разрешает завершать маневр при красном сигнале, если остановка потребует экстренного торможения. Важно помнить, что проезд запрещен не только на красный, но и на желтый свет.

Ситуация упрощается, если вы въехали на зеленый, а завершали маневр уже при красном сигнале, например, из-за пешехода, который нарушил правила и заставил вас остановиться на перекрестке. В таких случаях пункт 13.7 ПДД разрешает завершить маневр безопасно. Это можно использовать как аргумент при общении с инспектором.

Однако важно знать, что мнение полицейского может быть достаточным для составления протокола. Поэтому автоюрист рекомендует использовать видеорегистратор. Запись разговора и движения автомобиля может стать решающим доказательством в вашу пользу и предотвратить несправедливые штрафы.

Уточнения

Перекрёсток - пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, "территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части".

