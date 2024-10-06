Где нельзя сажать лук и чеснок

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Приходит время подготовки к посадке озимых культур, и многих дачников волнует, где лучше всего высадить лук и чеснок. Место для этих культур нужно выбирать с умом: есть участки, где их выращивание будет попросту бесполезным.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

После луковых культур

Никогда не сажайте лук и чеснок там, где они росли в прошлом сезоне, особенно если растения страдали от болезней вроде пероноспороза, фузариоза или серой гнили. Если же альтернативные участки недоступны, почву следует обогатить удобрениями и засеять сидератами, желательно в два этапа: сначала высадить вику, а затем смесь сидератов.

Грядки, где росли бобовые, кабачки или огурцы, станут отличным вариантом для посадки озимых культур.

После фенхеля и базилика

Эти травы выделяют вещества, угнетающие рост лука и чеснока, поэтому участок после них — плохой выбор.

Участки с подтоплением весной

Лук и чеснок не переносят избытка влаги и предпочитают засушливые условия. Если участок весной затапливается, растения вряд ли переживут зиму. Для таких мест важно обеспечить дренаж: выкопать канавы, установить дренажные трубы или поднять грядки.

В тени

Планируете посадить лук и чеснок в тени? Тогда подготовьте средства для борьбы с пероноспорозом, так как риск заражения в этих условиях возрастает.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

