Что ломается в авто при постоянном хлопанье дверью: мнение экспертов

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Привычка сильно хлопать дверью автомобиля, возможно оставшаяся с тех времен, когда многие ездили на старых машинах 90-х или 2000-х годов, может привести к неприятным последствиям для современных автомобилей. Портал "Тарантас Ньюс" выяснил, какие компоненты авто страдают в первую очередь от такой эксплуатации.

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Повреждение резиновых уплотнителей

Резиновый уплотнитель двери — это первое, что принимает на себя удар при сильном хлопанье. Особенно сильно страдают уплотнители зимой, когда холод делает их жесткими, что ухудшает их способность амортизировать удары. В результате появляются микротрещины и разрывы, что снижает герметичность дверного проема. Поврежденные уплотнители начинают пропускать влагу и пыль в салон.

Износ направляющих стеклоподъемника

В двери находится хрупкий механизм стеклоподъемника, который начинает расшатываться от сильных ударов и вибраций. Ослабевают как клеевые, так и резьбовые крепления, что ухудшает работу стеклоподъемника. При регулярном хлопанье могут пострадать тросик, электропривод и датчики, установленные в корпусе механизма.

Изнашивание механизма замка

Механизм замка рассчитан на повышенные нагрузки и имеет запас прочности, но сильное хлопанье дверью способно вывести из строя крючковой фиксатор или нарушить геометрию механизма. Это приведет к проблемам с закрыванием и открыванием двери.

Нарушения в работе электроники

Из-за ударов и вибраций могут повреждаться микросхемы концевых выключателей, расположенные в стойке или на самой двери. Это вызывает сбои в работе сигнализации и подсветки салона. Также может деформироваться прижимной датчик, который отвечает за сигнализацию о положении двери (закрыта/открыта), что приводит к загоранию индикатора ошибки на панели или срабатыванию сигнала о незакрытой двери.

Поломка пластиковых элементов

Пластиковая обшивка дверей достаточно прочная, но при постоянном воздействии может деформироваться и треснуть. Поломанный пластик — это закономерный итог регулярного сильного хлопанья дверями.

Уточнения

Электростеклоподъёмник — устройство в автомобиле, позволяющее закрывать боковые стёкла дверей (которые при их открытии обычно прячутся внутрь двери) без усилий, нажатием на кнопку.

Стеклоподъёмники обычно устанавливаются либо на все четыре двери (для 4-дверных моделей), либо только на передние двери.



