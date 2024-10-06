Повышение на службе: армия США тестирует вооруженных робопсов на Ближнем Востоке

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

На полигоне Red Sands в Саудовской Аравии Армия США проводит испытания роботов-собак "Lone Wolf", разработанных южнокорейской компанией Ghost Robotics.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer’s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson., PDM

Эти роботы оснащены искусственным интеллектом и в перспективе будут вооружены винтовкой. Цель тестирования — оценить возможности роботов по противодействию беспилотникам.

Пентагон все больше принимает на вооружение робопсов для выполнения различных функций, таких как разминирование, охрана военных объектов, ведение разведки и другие. Роботы оснащены камерами и различными датчиками, позволяющими им выполнять эти обязанности в некоторых случаях гораздо лучше людей.

Пока не совсем понятно, какая роль отводится искусственному интеллекту в робопсах "Lone Wolf". Скорее всего, он используется для управления огнем при стрельбе по БПЛА. Однако недавно стало известно, что роботы компании Ghost Robotics широко использовались Израилем при вторжении в Сектор Газа.

Вслед за армией контракт на поставку робопсов Ghost Robotics заключил Корпус морской пехоты США. Остается выяснить, будут ли они вообще использоваться в военных конфликтах и в каком качестве. Представитель Пентагона заявил, что тестирование "Lone Wolf" в Саудовской Аравии должно внести ясность в этот вопрос.

Тестирование робопсов "Lone Wolf" демонстрирует стремление военных к внедрению новых технологий в сфере обороны. Если робопсы докажут свою эффективность, они могут стать важным инструментом в руках военных, позволяя им выполнять задачи более безопасно и эффективно.

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

