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Аль Пачино был на грани смерти: у меня не было пульса

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский актёр Аль Пачино, известный по роли в фильме "Крёстный отец", в интервью The New York Times рассказал о дне, когда он едва не покинул этот мир.

Аль Пачино был на грани смерти: у меня не было пульса
Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

По его словам, однажды, находясь дома, он почувствовал себя плохо: его охватил жар, и началось обезвоживание. Он попросил своего помощника вызвать врачей, а сам потерял сознание.

"У меня не было пульса. Но уже через несколько минут машина скорой помощи стояла перед моим домом. В моей гостиной было около шести парамедиков. Врачи были в защитных костюмах и выглядели так, словно прибыли из космоса или чего-то в этом роде", — вспоминает актёр.

Когда его спросили, что он видел во время клинической смерти, Аль Пачино ответил, что никогда не задумывался об этом, так как там не было белого света или чего-то подобного. Однако, как и любому артисту, ему хочется сказать, что однажды он уже умер.

Аль Пачино заверил, что не боится смерти, потому что у него есть продолжение — его дети.

Ранее Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра.

Уточнения

Альфре́до Джеймс (Аль) Пачи́но (англ. Alfredo James (Al) Pacino; род. 25 апреля 1940, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр театра, кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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