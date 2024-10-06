Таиланд может установить новые финансовые требования для въезда

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти острова Пхукет в Таиланде решили сосредоточиться на привлечении более состоятельных туристов, стремясь повысить общий уровень качества отдыхающих.

Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

Губернатор Пхукета Софон Суваннарат совместно с президентом Туристической ассоциации острова Танетом Тантипириякижем предложили правительству установить минимальные финансовые требования для приезжающих: на счету каждого туриста должно быть не менее 300 000 батов (около 900 000 рублей).

Инициатива, по мнению её авторов, поможет снизить риски, связанные с массовым туризмом, и сократить случаи неподобающего поведения иностранцев на острове.

Губернатор подчеркнул, что правительство Таиланда стремится привлечь большое количество гостей, но из-за этого увеличивается число туристов «более низкого качества», что негативно сказывается на репутации курорта.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

