Опытные автомобилисты всегда возят с собой упаковку кофейных зёрен, хотя это вовсе не для приготовления кофе в дороге. Их цель гораздо практичнее. Кофейные зёрна выполняют важные задачи в салоне автомобиля. Есть как минимум две причины, почему стоит держать их под рукой.
Аромат кофе способен быстро взбодрить человека, даже если он устал или не выспался. Поэтому несколько кофейных зёрен в небольшой баночке с дырочками или капроновом мешочке могут существенно улучшить состояние водителя. Такой аромат в салоне помогает сосредоточиться на дороге и поддерживать высокую концентрацию.
Кофейный запах не только бодрит, но и делает атмосферу в автомобиле гораздо приятнее. Он эффективно маскирует любые неприятные ароматы в салоне. С баночкой или мешочком кофе в машине вы забудете про стандартные ароматизаторы — они просто не понадобятся.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.