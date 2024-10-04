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Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами

Почему опытные водители возят кофе в салоне
1:02
Авто

Опытные автомобилисты всегда возят с собой упаковку кофейных зёрен, хотя это вовсе не для приготовления кофе в дороге. Их цель гораздо практичнее. Кофейные зёрна выполняют важные задачи в салоне автомобиля. Есть как минимум две причины, почему стоит держать их под рукой.

Почему опытные водители возят кофе в салоне
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Энергия и бодрость

Аромат кофе способен быстро взбодрить человека, даже если он устал или не выспался. Поэтому несколько кофейных зёрен в небольшой баночке с дырочками или капроновом мешочке могут существенно улучшить состояние водителя. Такой аромат в салоне помогает сосредоточиться на дороге и поддерживать высокую концентрацию.

Приятный запах

Кофейный запах не только бодрит, но и делает атмосферу в автомобиле гораздо приятнее. Он эффективно маскирует любые неприятные ароматы в салоне. С баночкой или мешочком кофе в машине вы забудете про стандартные ароматизаторы — они просто не понадобятся.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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