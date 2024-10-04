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Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа

1:40
Экономика

Польша продолжает забирать из хранилищ на Украине больше европейского газа, чем отправляют туда трейдеры Евросоюза. При этом собственные запасы газа Польши остаются почти нетронутыми даже после возобновления поставок через "Балтийский газопровод" из Норвегии, пишет EADaily.

Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Транзит газа с шельфа Северного моря в Польшу, приостановленный 29 августа, был восстановлен 22 сентября. Однако после этого польские компании забрали из хранилищ Украины ещё 90 млн кубометров энергоресурса. В целом более чем за месяц Варшава отобрала у восточного соседа почти все европейские газовые запасы — 238 млн кубометров.

В результате отбор превысил поставки на 40 млн кубометров, что привело к снижению запасов в других странах ЕС. Примечательно, что хранилища самой Польше на момент разблокировки "Балтийского газопровода" были заполнены на 97%.

Кроме того, польские компании использовали территорию Украины для поставок газа из Венгрии — по данным "Оператора ГТС Украины", с 29 августа транзит в Польшу составил 317 млн кубометров.

Украина рискует встретить зиму с опустевшими хранилищами газа — до установленного правительством плана в 13,2 млрд кубометров не хватает более 700 млн кубометров. Чтобы выйти из положения, "Нафтогаз" закупит на кредит ЕБРР 600 млн кубометров, предназначенных для экстренного использования.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Газовое хранилище - подземное газохранилище (ПХГ).

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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