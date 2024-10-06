Валентина Алексеева из Чувашии завоевала титул "Мисс Россия - 2024"

Представительница Республики Чувашия Валентина Алексеева стала победительницей конкурса "Мисс Россия — 2024". Финал этого масштабного мероприятия прошёл в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где собрались 50 участниц со всех уголков нашей страны.
В решающем поединке победу одержала 18-летняя Валентина, которая стала обладательницей короны и денежного приза в размере 1 миллиона рублей. Теперь она будет представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в Мексике.
В беседе с корреспондентом ТАСС Валентина поделилась своими амбициозными планами: она намерена сделать всё возможное и невозможное, чтобы стать "Мисс Вселенная".
Мисс Росси́я — ежегодный российский национальный конкурс красоты, проводимый с 1993 года. Конкурс является преемницей советского конкурса красоты — "Мисс СССР".
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