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Химическое или физическое отшелушивание: что выбрать для вашей кожи

1:27
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Косметолог Ирина Головина объясняет, что эксфолиация помогает убрать слой омертвевших клеток, накопившихся зимой, и восстановить сияние кожи. Существует два типа отшелушивающих средств — физические и химические. Физические скрабы используют мелкие зерна для механического удаления омертвевших клеток, а химические эксфолианты проникают глубже и используют кислоты, такие как AHA и BHA, для очищения пор.

Химическое или физическое отшелушивание: что выбрать для вашей кожи
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Отшелушивание не только придаёт коже свежий вид, но и улучшает её здоровье, стимулируя выработку коллагена, что делает кожу более упругой. Важно соблюдать осторожность при выборе эксфолианта, подходящего вашему типу кожи, и не переусердствовать с процедурой, так как чрезмерная эксфолиация может привести к раздражению и повреждению кожи. Людям с чувствительной кожей рекомендуется выбирать более мягкие средства и избегать агрессивного воздействия. Ирина также отмечает, что для лица и тела могут потребоваться разные средства, так как кожа в этих зонах имеет разную чувствительность.

Оптимальное время для отшелушивания — утро, когда кожа восстанавливается после ночного отдыха. Скрабы лучше всего применять в душе или ванной, когда тепло помогает размягчить кожу, облегчая процесс эксфолиации и делая его более эффективным.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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