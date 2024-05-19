Комитет лесного хозяйства Подмосковья запустил систему мониторинга больших групп людей через мобильные телефоны

В Подмосковных лесах ввели систему слежения за нарушителями по мобильным телефонам

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Комитет лесного хозяйства Подмосковья предупредил всех любителей лесного отдыха о запуске с 16 мая системы мониторинга, отслеживающей большие группы людей через мобильные телефоны.

Фото: unsplash.com by Бонни Киттл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Система определяет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, и если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, программа фиксирует это и передаёт данные оператору Комлесхоза. Она будет контролировать участки леса, где строго запрещено разжигать костры, например, в молодых хвойных лесах, а нарушители будут оштрафованы.

Сумма штрафа за разжигание костров в лесу составляет от 15 до 30 тысяч рублей. В случае возникновения пожара из-за костра предусмотрено уголовное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.