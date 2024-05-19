Это удивительно красивый многолетник, который можно размножать как делением куста, так и самосевом

Почему стоит посадить колокольчик

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Колокольчик персиколистный — удивительно красивый многолетник, который можно размножать как делением куста, так и самосевом.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilson44691 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При выращивании из семян в первый год появляется только розетка листьев, а зацветает растение на следующий год. Колокольчики достигают высоты 80-90 см и бывают белыми или сиреневыми, с крупными цветками диаметром 4-5 см.

Для посева используйте универсальную почву, разбавленную песком и агроперлитом. Семена раскладывайте на увлажнённую поверхность и слегка присыпьте смесью вермикулита и земли. Прорастают семена примерно через неделю при температуре 20-24 градусов. После появления всходов переместите контейнер на светлый подоконник, а спустя 15 дней пикируйте их по отдельным стаканчикам.

В открытый грунт высаживайте колокольчики в середине мая. Удобрения вносите со второго года: весной — аммиачную селитру, в конце мая — костную или рыбью муку. Финальную подкормку проводите осенью, используя древесную золу, суперфосфат или сульфат калия. Полив умеренный, так как растение не любит застоя воды. В конце сентября обрежьте побеги и мульчируйте перегноем или компостом.