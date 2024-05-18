Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем

Как достичь правильной осанки?

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Правильная осанка — это не только красиво, но и здорово. Для развития прямой осанки необходимо следить за своим телом и проводить специальные упражнения.

Один раз сделал и сутулиться не смог никогда после этого. Правильная осанка за 5 минут на всю жизнь

Важно правильно сидеть за компьютером или за рулём, не нагибать спину, и не опускать плечи. Старайтесь поддерживать осанку прямой постоянно.

Также полезно заниматься спортом, особенно йогой, пилатесом или плаванием.

Техника дыхания имеет также огромное значение для укрепления мышц спины и правильного положения тела.

Регулярные занятия физкультурой, массаж спины и общая релаксация помогут вам поддерживать прямую осанку в течение всей жизни.

При ходьбе старайтесь не наклонять голову слишком сильно и не смотреть постоянно под ноги.

Регулярно практикуйте ходьбу с книгой на голове. Выполняйте гимнастику регулярно. При выборе обуви для повседневного ношения отдавайте предпочтение удобной обуви.

Не забывайте об этом и следите за своим здоровьем!