Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем

Правильная осанка — это не только красиво, но и здорово. Для развития прямой осанки необходимо следить за своим телом и проводить специальные упражнения.
Важно правильно сидеть за компьютером или за рулём, не нагибать спину, и не опускать плечи. Старайтесь поддерживать осанку прямой постоянно.
Также полезно заниматься спортом, особенно йогой, пилатесом или плаванием.
Техника дыхания имеет также огромное значение для укрепления мышц спины и правильного положения тела.
Регулярные занятия физкультурой, массаж спины и общая релаксация помогут вам поддерживать прямую осанку в течение всей жизни.
При ходьбе старайтесь не наклонять голову слишком сильно и не смотреть постоянно под ноги.
Регулярно практикуйте ходьбу с книгой на голове. Выполняйте гимнастику регулярно. При выборе обуви для повседневного ношения отдавайте предпочтение удобной обуви.
Не забывайте об этом и следите за своим здоровьем!
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