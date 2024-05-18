Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой

Актёр Станислав Садальский рассказал, как изменились его отношения с родственниками.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что 30 лет назад часто оставлся в гостях у друзей с ночёвкой после широких застолий.
Сейчас артист отдаёт предпочтение гостиницам.
"Теперь предпочитаю останавливаться в отелях и встречаться с роднёй в ресторанах и кафе", — объяснил заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас не все готовы превращать свой дом в гостиницу.
Ранее Станислав Садальский оценил наряд Лены Лениной на Каннском фестивале.
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