Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой

Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой

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Актёр Станислав Садальский рассказал, как изменились его отношения с родственниками.

Фото: @sadalskij by Телеграм-канал Стаса Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что 30 лет назад часто оставлся в гостях у друзей с ночёвкой после широких застолий.

Сейчас артист отдаёт предпочтение гостиницам.

"Теперь предпочитаю останавливаться в отелях и встречаться с роднёй в ресторанах и кафе", — объяснил заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас не все готовы превращать свой дом в гостиницу.

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