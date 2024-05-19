Елена Вяльбе сообщила, что думает относительно участия россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Вяльбе считает, что отсутствие единой позиции по участию россиян в ОИ-24 рвёт им душу

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала своё мнение по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Она отметила разногласия между представителями российского спорта и Олимпийским комитетом по этому вопросу.

"Получается, что как бы мы тоже спортсменам душу рвём. Реально. Я понимаю любого спортсмена, так как я была спортсменкой, что как будет обидно. Один всё-таки едет, а другой всё-таки не едет. Но это тоже, мне кажется, не совсем правильно", — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала "Андрей Романов. Будет Talk".

Вяльбе выразила своё несогласие с тем, что российским спортсменам предлагают отказаться от участия в Олимпийских играх из-за политических ограничений.

Она заявила, что все спортсмены должны иметь возможность соревноваться, независимо от их страны. Она также обратила внимание на то, что другим странам, таким как Израиль, не предлагают подобные ограничения.

Ранее бывший министр спорта России Олег Матыцин выступил в поддержку участия российских спортсменов в международных соревнованиях, несмотря на наложенные ограничения. В то время как глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался против участия российских спортсменов на Олимпийских играх на условиях допуска, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).